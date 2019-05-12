Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Американская актриса Алисса Милано , наиболее известная по роли Фиби в "Зачарованных", в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить "сексуальную забастовку". Об этом она написала в своем инстаграме.

По ее мнению, репродуктивные права женщин разрушаются, а пока женщины не имеют "законного контроля над своим телом", они не могут рисковать беременностью.

"Присоединяйтесь ко мне, откажитесь от секса, пока мы не вернем автономию нашим телам. Я призываю к #SexStrike", — написала Милано.

Ранее сообщалось, что звезда "Зачарованных" раскритиковала политику администрации Трампа.