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Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Paramount Pictures
Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в "Зачарованных", в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить "сексуальную забастовку". Об этом она написала в своем инстаграме.
По ее мнению, репродуктивные права женщин разрушаются, а пока женщины не имеют "законного контроля над своим телом", они не могут рисковать беременностью.
"Присоединяйтесь ко мне, откажитесь от секса, пока мы не вернем автономию нашим телам. Я призываю к #SexStrike", — написала Милано.
Ранее сообщалось, что звезда "Зачарованных" раскритиковала политику администрации Трампа.
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