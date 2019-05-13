Второй Шатунов: Кирилла Кокорина позвали в «Ласковый май»

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл может стать участником группы «Ласковый май». Соответствующее предложение, как сообщает РИА Новости, ему сделал продюсер коллектива Андрей Разин

На прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы признал их виновными и приговорил к 17 (Мамаев и Протасовицкий) и 18 месяцам (Кокорины) лишения свободы в колонии общего режима

«Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», — заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

По его словам, Кокорин-младший — «хороший парень». По этой причине Разин предложил ему стать участником своей группы после освобождения из колонии. Кроме того, продюсер пообещал нанять для Кирилла преподавателей музыки.

С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе «Бутырка», Кирилл Кокорин выйдет на свободу в декабре 2019 года.