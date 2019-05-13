Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл может стать участником группы «Ласковый май». Соответствующее предложение, как сообщает РИА Новости, ему сделал продюсер коллектива Андрей Разин.
В октябре братья Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя журналистки Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
На прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы признал их виновными и приговорил к 17 (Мамаев и Протасовицкий) и 18 месяцам (Кокорины) лишения свободы в колонии общего режима.
«Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», — заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
По его словам, Кокорин-младший — «хороший парень». По этой причине Разин предложил ему стать участником своей группы после освобождения из колонии. Кроме того, продюсер пообещал нанять для Кирилла преподавателей музыки.
С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе «Бутырка», Кирилл Кокорин выйдет на свободу в декабре 2019 года.