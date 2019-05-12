Бывший депутат Госдумы Алексей Митрофанов, журналисты Александр Невзоров и Михаил Леонтьев, актеры и певцы Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Владимир Винокур посетили в 2006 году банкет в честь лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова. Специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров объяснил их участие в мероприятии. Причиной тому стали деньги, пишет Ura.ru.
«Это дорого. Цифру не назову, но это сопоставимо с банкетами у олигархов. Воры в законе им не уступают, они могут столько же заплатить», — сказал Сидоров.
По его мнению участие в таких праздниках не вредит репутации артистов.
«Репутация? А они вам скажут: «Откуда я знаю, он криминальный авторитет или нет? Я каждый раз должен в милицию обращаться?» Хотя, если они идут к крупным авторитетам, они, конечно, знают, кто это», — считает Сидоров.
При этом, по мнению эксперта, политикам и представителям СМИ подобные связи репутацию испортить могут.
«Если депутата Госдумы или журналиста крупного издания приглашают к ворам в законе, значит, чего-то от него хотят. Тут надо быть осторожнее. Это накладывает определенные обязательства», — предупредил он.
Кумарина арестовали летом 2007-го года по подозрению в убийстве, покушении на убийство, рэкете и организации преступного сообщества. Он был признан виновным в создании «тамбовской» ОПГ и приговорен к 24 годам колонии.