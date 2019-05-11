Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление

«Просто хайпит»: Ивлеева и Бузова обменялись колкостями

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что ей неприятно, что ее постоянно сравнивают с Ольгой Бузовой, получившей широкую известность благодаря телепроекту «Дом-2».

Ивлеева не видит никаких оснований для сравнений, тем более что и контент, благодаря которому обе набрали огромное количество подписчиков в сети, у них разный, уверена экс-ведущая проекта «Орел и решка».

«Просто сравнивают на уровне того, что она «взлетела» в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков», — отметила Ивлеева в AgentShow на YouTube-канале.

Ивлеева подчеркнула, что делает свой контент поэтапно, «кирпичик к кирпичику».

«И я делаю его качественным, чтобы это было интересно смотреть. И моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делаю», — сказала она, обвинив Бузову в том, что она «просто хайпит», а когда перестанет «быть глупой», ее станет неинтересно смотреть.

Бузова не осталась в долгу и заявила, что «пока некоторые занимаются тем, что говорят» про нее гадости, она занимается любимой работой.