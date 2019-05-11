Бросил музу? Петросян и его молодая пассия разбежались

Поклонники юмориста Евгения Петросяна выдвинули предположение, что знаменитый артист бросил свою помощницу Татьяну Брухунову, которую в СМИ называют любовницей комика. На подобные размышления фанатов натолкнули социальные сети женщины.

Поклонники юмориста Евгения Петросяна предположили, что 73-летний артист по какой-то причине расстался со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которую в СМИ называют предполагаемой любовницей комика. На подобный вывод некоторых пользователей интернета натолкнули социальные сети женщины, которая младше звезды эстрады аж на 40 с лишним лет. Согласно Teleprogramma.pro, особо внимательные фанаты Петросяна заметили, что Брухунова, находясь в Москве , много времени проводит в одиночестве: в частности, она якобы одна пила вино в ресторане.

Как известно, слухи о серьезных разногласиях в семье Петросяна появились в прессе еще в ходе прошедшего лета — и уже достаточно скоро информация о скором разводе знаменитых артистов подтвердилась официально. Брак юмористов был расторгнут Хамовническим судом Москвы в ноябре, после чего экс-супруги продолжили дележку имущества.

В самом конце 2018-го «муза» Петросяна стала героиней программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова , откровенно рассказав об отношениях с начальником. Помощница тогда, в частности, заявила, что — вопреки мнению многих — начала работать на Петросяна аж 12 лет тому назад, будучи студенткой второго курса. По словам Татьяны, уже тогда она не видела настоящего брака между юмористами.

«Евгений Ваганович в связи с этим испытал шок. Но на деле ни для меня, ни для него ничего особо нового не произошло. То, о чем мы сегодня говорим, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну 12 лет назад, когда была 18-летней второкурсницей. Спустя три года директор Евгения Вагановича умер, и он [артист] попросил меня занять это место, — сказала она. — На момент прихода к Евгению Вагановичу, лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения — безусловно, уважительные и доверительные. Но брака и любви — нет. Хотя, наверное, права судить об этом у меня нет».

Вместе с тем она подчеркнула, что уже спустя некоторое время после ее прихода на работу к Петросяну Степаненко начала ревновать супруга к молодой помощнице — и это в итоге привело к непоправимым последствиям: «Спустя некоторое время после того, как я начала помогать Петросяну в бытовых вопросах и ездить с ним на гастроли, Степаненко начала проявлять ревность.

Елена Григорьевна, конечно, женщина талантливая и яркая, но сработаться с ней мы не смогли. Хотя я пыталась. Вплоть до эпизода, который все перечеркнул — она якобы уличила меня в воровстве. Потом передо мной извинился продюсер, но с Еленой Григорьевной все уже тогда закончилось».

Находясь в студии Первого канала, ответила (хоть и достаточно уклончиво) Брухунова и на самый главный вопрос — действительно ли они с Петросяном являются парой?

«Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так. Если бы все было хорошо, он бы не ушел. Термин «история любви» не совсем применим в нашем случае. Это не вспышка — знаете, как в молодости бывает. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. И я благодарна судьбе за то, что он есть в моей жизни», — заявила Татьяна. — Люблю ли я его? Думаю, как и вся наша страна — как его можно не любить? Вся страна любит его как юмориста? Ну, я тоже (смеется). Я понимаю, к чему вы клоните.

Он, безусловно, очень близкий мне человек. Я просто могу сказать одно — он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю. Сейчас мы вместе, а как иначе? Человек принял такое решение — в таком почтенном возрасте, взял на себе ответственность, связанную с разводом».

В заключение она назвала ложными слухи о беременности от знаменитого юмориста. Опровергла Татьяна также информацию, согласно которой артист сделал ей предложение.