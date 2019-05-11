«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы

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Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
«Всем привет, дорогие друзья и недруги! Хочу обратиться к тем, кто пишет мне комментарии. Опускаться до вашего уровня и оскорблять вас я не буду, хотя очень хочется. Оправдываться тоже, потому что никакого гнилого смысла [в видео с шестом] я не вкладывала», — заявила она в видеообращении, опубликованном в Instagram.
«Для вас 9 Мая — это день почтения ветеранов, как вы пишете. Я спорить не буду, но у нас с вами есть разница. Для меня вся наша жизнь — это показатель того, как мы ценим, чтим и помним, что предки сделали для нас. Сидя на Вечном огне и заглатывая водку, вы пишете мне, какая я ужасная женщина», — добавила Яковлева.
Она также подчеркнула, что пилон — это «вид спорта» и «инструмент для танца». «Я не первая, кто надевает форму на 9 Мая и танцует в ней. К сожалению, вы не на ту нападаете», — заключила она.
Напомним, Яковлева поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте. Под песню «Смуглянка» она в пилотке, гимнастерке и трусах кружилась на пилоне.
В октябре 2018 года Яковлева отметилась другим скандалом. Она перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип. После этого певицу привлекли к административной ответственности.
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Шоу-бизнес , Видео , Оксана Яковлева
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