«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы

«Не на ту нападаете»: Yaxana объяснила танец на пилоне в День Победы

Супруга экс-депутата, разозлившая соцсети танцем в трусах и армейской гимнастерке под «Смуглянку», ответила на критику в свой адрес в соцсети.

Ранее Оксана Яковлева (известна также как певица Yaxana), мужем которой, по информации СМИ, является бывший муниципальный депутат Щелковского района, опубликовала в инстаграме видео танца на пилоне, подготовленного ко Дню Победы. Пользователи сети сочли ролик неуместным, выразив удивление, что Яковлева не понимает этого сама.

Yaxana заявила в ответ, что пилон — это «вид спорта» и «инструмент для танца», она «не первая, кто надевает форму на 9 Мая и танцует в ней» и вообще «никакого гнилого смысла» в танец не вкладывала.

«Для вас 9 Мая — это день почтения ветеранов, как вы пишете. Я спорить не буду, но у нас с вами есть разница. Для меня вся наша жизнь — это показатель того, как мы ценим, чтим и помним, что предки сделали для нас. Сидя на Вечном огне и заглатывая водку, вы пишете мне, какая я ужасная женщина», — заявила Яковлева.

Видеообращение певица закончила фразой "вы не на ту нападаете".

Это не первый скандал в котором фигурирует Яковлева, в прошлом году для съемок клипа она перекрыла МКАД. Суд оштрафовал Яковлеву на 20 тысяч рублей.