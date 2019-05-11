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«Вот кому она мешала?»: Малахов поддержал маму Корчевникова 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов выразил свое возмущение тем, что мать его коллеги Бориса Корчевникова Ирину Корчевникову сняли с поста директора Театра кукол.
«Вот просто не могу молчать! Знаю Корчевникову лично: вот кому она мешала? С кем Вы, деятели культуры?» — написал он в Твиттере, сопроводив запись хэштегом #минкульт
Ранее стало известно, что с Корчевниковой после 6 лет работы (до этого она исполняла обязанности заместителя директора) Министерство культуры не стало продлевать контракт, назначив на ее место 54-летнего экс-теннисиста Владимира Бакулева.
Спортсмен уж пробовал себя на театральном поприще. В 2012 году его назначили директором «Современника», однако он недолго проработал в театре.
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Андрей Малахов , Минкультуры
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