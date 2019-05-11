«Зеленский — сын Алсу»: дочка Меладзе пошутила в Instagram

Дочка певца Валерия Меладзе София в сторис Instagram иронично отозвалась о скандале на детском шоу «Голос» на Первом канале, в которого одержала победу дочь Алсу, упомянув при этом новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского сообщает teleprogramma.

«По секрету рассказали, что Зеленский — сын Алсу. Теперь все встало на свои места».

В интерпретации Софии теперь любая победа, которая кому-то покажется неубедительной, вполне может ассоциироваться с именем известной певицы.

В детском конкурсе «Голос» Микелла Абрамова выиграла, набрав более половины всех голосов в ходе зрительского голосования. Однако поклонникам шоу эта победа показалась сомнительной.

Первый канал проводит расследование хода голосования.

К итогам конкурса критично отнесся и отец Софии Валерий Меладзе. По его мнению, их надо пересмотреть.