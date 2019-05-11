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«Зеленский — сын Алсу»: дочка Меладзе пошутила в Instagram 

Рамблер 1 час назад
Фото: @sofikomeladze
Дочка певца Валерия Меладзе София в сторис Instagram иронично отозвалась о скандале на детском шоу «Голос» на Первом канале, в которого одержала победу дочь Алсу, упомянув при этом новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, сообщает teleprogramma.
«По секрету рассказали, что Зеленский — сын Алсу. Теперь все встало на свои места».
В интерпретации Софии теперь любая победа, которая кому-то покажется неубедительной, вполне может ассоциироваться с именем известной певицы.
В детском конкурсе «Голос» Микелла Абрамова выиграла, набрав более половины всех голосов в ходе зрительского голосования. Однако поклонникам шоу эта победа показалась сомнительной.
Первый канал проводит расследование хода голосования.
К итогам конкурса критично отнесся и отец Софии Валерий Меладзе. По его мнению, их надо пересмотреть.
Шоу-бизнес , Украина , Валерий Меладзе , Владимир Зеленский
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