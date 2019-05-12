Алексей Воробьев и Стас Костюшкин выступили в Донецке

Певец Стас Костюшкин и поп-исполнитель Алексей Воробьев выступили на концерте в Донецке по случаю Дня самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

По данным агентства, на концерте Костюшкин исполнил хиты группы "Чай вдвоем" и проекта A-Dessa.

Как отмечается, на мероприятии присутствует около 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин спел песню "Россия — Родина-мать" в центре Донецка.