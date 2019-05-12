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Алексей Воробьев и Стас Костюшкин выступили в Донецке 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Стас Костюшкин и поп-исполнитель Алексей Воробьев выступили на концерте в Донецке по случаю Дня самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".
По данным агентства, на концерте Костюшкин исполнил хиты группы "Чай вдвоем" и проекта A-Dessa.
Как отмечается, на мероприятии присутствует около 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин спел песню "Россия — Родина-мать" в центре Донецка.
Также стало известно, что Анна Семенович, "Фабрика" и "Кватро" выступят в Донецке.
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Шоу-бизнес , Украина , Денис Пушилин , Алексей Воробьев , Анна Семенович , Донецк
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