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«Педофил я, понимаешь». Николаев разоткровенничался в эфире 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Instagram
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что женившись на Наташе Королевой, постоянно слышал обвинения в педофилии. В нынешнем браке с Юлией Проскуряковой такого не происходит, хотя Юля моложе его на 22 года. Об этом Николаев рассказал в эфире ТВЦ.
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«Парадокс заключается в том, что в предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно вот эта история, что вот, он — педофил. Педофил я, понимаешь. Хотя там всего разница-то была маленькая, но там была вот эта история, которая почему-то всех раздражала», — поделился композитор.
В сегодняшнем браке, по его словам, о педофилии никто не упоминает.
«Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так покусали, пожевали», — подытожил Николаев.
Композитор был женат три раза. Первая жена, одноклассница Елена Кудряшева сейчас живет в США. В1992 году Николаев развелся и женился на певице Наташе Королевой. В 2001 году они расстались. В 2010 году композитор вновь женился. Избранницей стала певица Юлия Проскурякова, она младше его на 22 года.
Сейчас Игорю Николаеву 59 лет.
Комментарии11
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Наташа Королева , ТВ Центр
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