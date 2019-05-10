Николаев вспомнил неприятные моменты в браке с Королевой

«Парадокс заключается в том, что в предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно вот эта история, что вот, он — педофил. Педофил я, понимаешь. Хотя там всего разница-то была маленькая, но там была вот эта история, которая почему-то всех раздражала», — поделился композитор.

В сегодняшнем браке, по его словам, о педофилии никто не упоминает.

«Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так покусали, пожевали», — подытожил Николаев.

Композитор был женат три раза. Первая жена, одноклассница Елена Кудряшева сейчас живет в США. В1992 году Николаев развелся и женился на певице Наташе Королевой. В 2001 году они расстались. В 2010 году композитор вновь женился. Избранницей стала певица Юлия Проскурякова, она младше его на 22 года.

Сейчас Игорю Николаеву 59 лет.