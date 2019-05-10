Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал критику актера Максима Виторган в отношении торжественных церемоний по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Nation News в пятницу, 10 мая.

Лещенко отметил, что каждый имеет право проводить этот день в соответствии со своими воззрениями, в том числе Виторган может справлять праздник скромно.

Он задался вопросом, как можно ограничивать проявление человеческих эмоций.

Лещенко также добавил, что 9 Мая существует ради ветеранов.

Ранее Виторган написал в Instagram-аккаунте, что россиянам, не участвующим в войне, праздновать нечего. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь День Победы переименуют в День тишины и этот праздник перестанет быть «детским утренником с плясками и танчиками».