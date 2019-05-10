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Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал критику актера Максима Виторган в отношении торжественных церемоний по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Nation News в пятницу, 10 мая.
Лещенко отметил, что каждый имеет право проводить этот день в соответствии со своими воззрениями, в том числе Виторган может справлять праздник скромно.
Он задался вопросом, как можно ограничивать проявление человеческих эмоций.
Лещенко также добавил, что 9 Мая существует ради ветеранов.
Ранее Виторган написал в Instagram-аккаунте, что россиянам, не участвующим в войне, праздновать нечего. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь День Победы переименуют в День тишины и этот праздник перестанет быть «детским утренником с плясками и танчиками».
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