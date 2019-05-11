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Кардашьян в четвертый раз стала мамой 

360tv.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
В семье Канье Уэста и Ким Кардашьян пополнение. Имя сына пока неизвестно, но совершенно точно, что модель родила его не сама. Подробности она сообщила на своей странице в Twitter.
«Он здесь, и он идеален!» — написала Кардашьян в микроблоге.
Ким Кардашьян рассказала, что выносила и родила ребенка суррогатная мать. Мальчик очень похож на другого ее ребенка — дочь Чикаго.
«Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она», — отметила Ким.
В звездной семье теперь четверо детей. Старшей дочке Норт пять лет, сыну Сейнту три года, дочери Чикаго всего год. Первых двух детей Ким Кардашьян родила сама. Вторая беременность была сложной: врачи обнаружили приращение плаценты. Медики предупредили, что в случае еще одной беременности есть угроза жизни и здоровью звезды. Третьего ребенка звездной паре родила суррогатная мать.
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Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
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