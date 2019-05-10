Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алла Пугачева едва не попала под автобус 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Российские артисты Игорь Николаев и Алла Пугачева едва не погибли под колесами автобуса, передает сайт kp.ru.
Об этом инциденте из прошлого рассказал сам Николаев.
Он признался, что это произошло в один из его дней рождения. Рассказывая о своей дружбе с Аллой Борисовой, он вспомнил, что Примадонна попросила покатать ее на санках. Когда артисты выехали за пределы двора и добрались до проезжей части, санки застряли, так как на земле началась полоса асфальта без снега. Именно тогда исполнители увидели приближающийся автобус, который не мог повернуть из-за сугробов.
"И он вот так вот дыщ-дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились", — рассказал он.
В последний момент водитель смог остановить автобус. Чтобы разрядить обстановку, Пугачева сняла шапку и начала петь. Николаев отметил, что водитель узнал певицу и был шокирован.
Газета.Ru: последние новости
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева 61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес для Vogue
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мерзость»: Виторган возмущен толкованием слов о ветеранах88
Конфликт: Филарет и Епифаний Думенко не нашли общий язык4
«Будем использовать все»: США арестовали судно КНДР6
Дождь пробил крышу ГУМа
Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение