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Виторган пояснил слова «нам нечего праздновать» о Дне Победы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 20 минут назад
Фото: ТАСС
Актер Максим Виторган возмутился тем, что его слова о Дне Победы восприняли как неуважение к ветеранам.
Его рассердило то, что множество СМИ вырвало из контекста слова «нам праздновать нечего». Такую подачу материала Виторган назвал «сознательной мерзостью».
В Instagram он предложил прочитать первоначальное сообщение, чтобы убедиться в отсутствии там «какого-то неуважительного отношения» к пережившим войну.
«В частности цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (послепослевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ветеранами», — заявил Виторган.
Он отметил, что ему нравится акция «Бессмертный полк», но не нравятся парад и «все разновидности „можем повторить“, военная форма на детях, а также „когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поет по площадям „Калинку“. Также Виторгану кажется „пошлым и оскорбительным „спасибо деду за победу“.
В своем первом сообщении, вызвавшем критику, Виторган заявил: „Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего“.
Он считает, что „для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им“. Виторган призвал помнить „правду о них“ и „не дать повториться“ трагедии.
“Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками“, — заявил он.
Позднее Виторган пояснил, что День тишины — это не „игнорирование, замалчивание или забвение“, а „ближе, например, к израильскому дню жертв холокоста“, когда „вся страна буквально замирает“, „останавливаются машины и люди на улицах“.
»Останавливаются и вспоминают, и думают», — заявил он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все шествия и парады в честь Дня Победы организуют не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать», это делают в честь победителей.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Владимир Путин
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