Виторган пояснил слова «нам нечего праздновать» о Дне Победы

Актер Максим Виторган возмутился тем, что его слова о Дне Победы восприняли как неуважение к ветеранам.

Его рассердило то, что множество СМИ вырвало из контекста слова «нам праздновать нечего». Такую подачу материала Виторган назвал «сознательной мерзостью».

В Instagram он предложил прочитать первоначальное сообщение, чтобы убедиться в отсутствии там «какого-то неуважительного отношения» к пережившим войну.

«В частности цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (послепослевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ветеранами», — заявил Виторган.

Он отметил, что ему нравится акция «Бессмертный полк», но не нравятся парад и «все разновидности „можем повторить“, военная форма на детях, а также „когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поет по площадям „Калинку“. Также Виторгану кажется „пошлым и оскорбительным „спасибо деду за победу“.

В своем первом сообщении, вызвавшем критику, Виторган заявил: „Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего“.

Он считает, что „для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им“. Виторган призвал помнить „правду о них“ и „не дать повториться“ трагедии.

“Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками“, — заявил он.

Позднее Виторган пояснил, что День тишины — это не „игнорирование, замалчивание или забвение“, а „ближе, например, к израильскому дню жертв холокоста“, когда „вся страна буквально замирает“, „останавливаются машины и люди на улицах“.

»Останавливаются и вспоминают, и думают», — заявил он.