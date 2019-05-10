Умер журналист Сергей Доренко

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

Сергей Доренко был талантище. Шумный, веселый, крикливый — словом, живой. Он своей энергией заряжал все вокруг. И лишь очень редко в кругу друзей спрашивал: «Ну и зачем это все?» — рассказал Венедиктов «Газете.Ru».

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал Собянин в твиттере.

«Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни черное. Отчаянное, что ли», — написала Захарова в своем фейсбуке.

Ольга Алексеева, главный редактор «Газеты.Ru»

«Последний из могикан 1990-х. Душевный, искренний, открытый, с бархатистым, завлекающим, буквально гипнотизирующим тембром голоса. Его эпитеты и интонации казались вечными тем, кто с детства помнил душещипательные баталии с Юрием Лужковым. Потеря не журналистики, а эпохи», — так вспоминает главред «Газеты.Ru» о Доренко.

Сергей Доренко в момент экономического кризиса 2008 года в интервью нашему изданию комментировал происходящие события с присущим ему чувством юмора.

«Я грущу. Я завел кур. И еще у меня есть 15 соток, в случае чего там можно посадить картошку. А вообще, считаю, что только через два года мы вернемся к нулю. Деньги я храню в основном в юанях и корейских вонах, и кое-что в евро. И есть акции еще», — говорил он.

«Сергей Доренко был ярчайшей звездой русской журналистики. Он умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, легким человеком. Очень жаль…» — написал лидер ЛДПР в своем телеграм-канале.

Владимир Соловьев, телеведущий

«…Бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. И такая трагическая смерть молодого человека, который был полон планов», — сказал Соловьев в интервью РБК.

Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ»

«Серега был моим другом. Мы работали вместе на RTVi, там и сдружились. С ним легко было дружить, как и легко было воевать. Мне повезло, что у нас сложились отношения мгновенно, потому что не влюбиться в его язык, реакцию, формулировки и обороты речи мне было невозможно. Широкий парень, объятия которого многим были не по силам», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Александр Гордон, телеведущий

«Трудно говорить, но нужно. Мы с Сергеем не были хорошо знакомы, но он был совершенно отчаянный человек во всех проявлениях. Я помню, как я долго ерничал над ним, когда он на какого-то пенсионера наехал на мотоцикле в Сокольниках. Кто мог знать, что именно на мотоцикле он от нас и уедет.

Без всякого сомнения, он был очень талантливым человеком. И ни на кого не обращал внимания. Царствие ему небесное», — цитирует Гордона телеканал «360».

Дмитрий Киселев, телеведущий

«У него был такой брутальный образ. Но внутри он был человеком очень нежным и ранимым, артистичным. Искал свое амплуа… Был человеком очень щедрым. Я сейчас не могу найти слов, которых он достоин», — сказал Киселев в интервью телеканалу «360».

Павел Гусев, главный редактор «МК»

« [Доренко] был очень талантливый, совершенно неординарный по умению создавать образы, описывать ситуации. У него были в жизни сложнейшие перипетии, связанные и с олигархами, и с властью, [в которых он] занимал разную позицию. Занимал разную позицию и в журналистском сообществе, где к нему по-разному относились. Но он был очень талантливым, своеобразным, неординарным», — сказал Гусев «Интерфаксу».

Павел Лунгин, режиссер

«Сергей был человек очень глубокий, очень много понявший, понимающий и мучительно понимающий Россию, которую очень любил. Он часто не боялся быть смешным, не боялся быть клоуном, шутом, арлекином, иногда злым арлекином, но за этим всегда стоял думающий и очень, очень интересный, незаурядный человек.

Я не знаю, какую роль он играл. Он был всегда сам по себе. Никакая эпоха не ушла. Какая эпоха ушла с уходом великого актера или писателя? Просто ушел его мир.

Его мир делал нас богаче и обогащал. Не надо жалеть журналистику, надо скорее жалеть нас, оставшихся, ну и, конечно, Юлю, его жену, его дочек, которые еще маленькие», — сказал Лунгин ТАССу.