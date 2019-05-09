«Сегодня счастливый день!»: Никита Пресняков рассказал о результатах МРТ

Врачи разрешили внуку Аллы Пугачевой снова заниматься спортом.

27-летний Никита Пресняков — сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова-младшего — рассказал о пережитой травме, после которой наконец смог вновь начать тренироваться. Внук Аллы Пугачевой снял видео, где показал, как катается на скейтборде. Музыкант проделал сложные трюки на доске, продемонстрировав хорошую физическую форму.

Никита Пресняков отметил, что полтора года из-за травмы даже не мог бегать, так как врачи наложили полный запрет на спортивные упражнения. По словам музыканта, он испытывает радость от возможности снова заниматься любимым хобби.

«Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу, и мне сказали, что можно потихоньку начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19! За один день быстро вспомнил многое! Конечно, с такими нагрузками, как раньше, заниматься, к сожалению, нельзя, но я рад в любом случае!» — рассказал Никита Пресняков фолловерам.

Напомним, ранее Никита Пресняков признался, что несколько лет назад из-за проблем со здоровьем стал придерживаться строгой диеты, полностью отказавшись от мяса. Внук Примадонны рассказал, что прекрасно себя чувствует и регулярно обследуется у медиков, которые только подтвердили, что ограничения в еде положительно отразились на самочувствии исполнителя.