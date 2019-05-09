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Фадеев ответил фанатам на самый волнующих их вопрос 

Ura.Ru 40 минут назад
Продюсер Максим Фадеев ответил своим фанатам, которые обеспокоились его состоянием и настроением. Ободряющее видео музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.
«Вы почему-то думаете, если я в черном, значит я грустный, не переживайте, все нормально», — сказал своим поклонникам Фадеев. «Я веселый, видите, сегодня я в белом», — улыбаясь, подчеркнул музыкант.
Продюсер поделился, что обеспокоенные фанаты прислали ему множество сообщений с вопросами, все ли в порядке. «Хорошо быть загадочным», — написала в комментариях realtorslifeonline. «Светлое вам к лицу. И даже помоложе выглядите, чем в чёрном», — высказалась gennadevna367. «Он наш курганский красавчик», — восхитилась продюсером 438ekaterina.
А вот makovskiiy усомнился, что настроение продюсера — самая волнующая тема для поклонников. «Неужели этот вопрос звучит чаще, чем вопрос про новую песню „Серебра“?» — поинтересовался пользователь.
Фадеев накануне отметил свой 51-й день рождения. Порадоваться празднику продюсер не смог — все его мысли были заняты авиакатастрофой, которая произошла 5 мая в Шереметьево. Тогда в горящем самолете, который совершил аварийную посадку в аэропорту, погибли 40 пассажиров и один член экипажа, напоминает агентство Nation News.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев , Аэропорт Шереметьево
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