Фадеев ответил фанатам на самый волнующих их вопрос

Продюсер Максим Фадеев ответил своим фанатам, которые обеспокоились его состоянием и настроением. Ободряющее видео музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вы почему-то думаете, если я в черном, значит я грустный, не переживайте, все нормально», — сказал своим поклонникам Фадеев. «Я веселый, видите, сегодня я в белом», — улыбаясь, подчеркнул музыкант.

Продюсер поделился, что обеспокоенные фанаты прислали ему множество сообщений с вопросами, все ли в порядке. «Хорошо быть загадочным», — написала в комментариях realtorslifeonline. «Светлое вам к лицу. И даже помоложе выглядите, чем в чёрном», — высказалась gennadevna367. «Он наш курганский красавчик», — восхитилась продюсером 438ekaterina.

А вот makovskiiy усомнился, что настроение продюсера — самая волнующая тема для поклонников. «Неужели этот вопрос звучит чаще, чем вопрос про новую песню „Серебра“?» — поинтересовался пользователь.