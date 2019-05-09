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61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес для Vogue 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американская актриса Шэрон Стоун появилась полуобнаженной в фотосессии Vogue.
Согласно размещенному материалу, 61-летняя Стоун появилась топлес. В фотосесии она вернулась в том числе к прославившему ее образу из фильма "Основной инстинкт", хотя с момента выхода фильма прошло 27 лет.
Ранее 50-летняя актриса Дженнифер Энистон поучаствовала в смелой фотосессии для июньско-июльского выпуска журнала Harper. Экс-супруга голливудского актера Брэда Питта, в частности, позировала перед фотографом Алекси Любомирски в шортах и колготках, прикрыв верхнюю часть тела руками.
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Шоу-бизнес , Шэрон Стоун , Брэд Питт , Дженнифер Энистон
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