«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову

Блогер Анастасия Ивлеева обрушилась с критикой на телеведущую Ольгу Бузову , признавшись, что ее злят сравнения с исполнительницей хита «Мало половин». По мнению Ивлеевой, если певица прекратит «быть глупой», то станет попросту неинтересной.

Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в рамках очередного эпизода своего шоу на ютьюбе обрушилась с критикой на певицу Ольгу Бузову. Отвечая на вопрос, сравнения с какими известными людьми ее раздражают, 28-летняя россиянка призналась, что ее «дико бесят» проводимые параллели между ней и звездой «Дома-2». По мнению Ивлеевой, Ольга в настоящее время «просто хайпит» — и если она прекратит «быть глупой», то якобы станет неинтересной.

«Какие сравнения раздражают? Очень просто. Меня дико бесят сравнения с Бузовой. Почему сравнивают? Объясню — ну, как мне кажется. У нас абсолютно разный контент. Просто сравнивают на уровне того, что она «взлетела» в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков. Но! У нас абсолютно разные контент, — подчеркнула Анастасия. — Я делаю свой контент поэтапно, кирпичик к кирпичику… Я делаю его качественным, чтобы его было интересно смотреть. И моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делала.

А человек просто хайпит. И когда она перестанет — вдруг — быть глупой и делать [фигню], ее будет неинтересно смотреть, как мне кажется. Поэтому это сравнение абсолютно неприемлемо».

Согласно СМИ, сама Бузова пока что никак не отреагировала на выпад Ивлеевой. Подписчики исполнительницы хита «Мало половин», в свою очередь, уверены, что ответ Бузовой — лишь дело времени и уже вскоре между знаменитостями начнется публичный конфликт.

Ранее певица прокомментировала в своем инстаграме интервью, которое взяла у нее старая знакомая по «Дому-2» Ксения Собчак , пообещав «припомнить все».

«Ксюша… Ксюша, время идет, а ты не меняешься. Уговаривала ты меня долго на интервью… Ждала я, ждала обещанного нашего «женского разговора», а получилось… Смотрите сами, что получилось… Сразу приходит в голову фраза «к нам приехал ревизор»… Ну, да ладно. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…» — написала Бузова.

В то же время она призналась, что «все равно» будет любить Собчак, чтобы та ни делала, так как они знакомы уже 15 лет «и много чего пережили». Говоря о самом разговоре с экс-кандидатом в президенты России, Ольга поведала, что рассказала Ксении «о самом сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе».

«Мы провели вместе больше 12 часов. В программу, правда, вошло только 1,5 часа, и Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений. Но знай, Ксюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню все…» — пообещала она.

Немногим позднее на слова Бузовой отреагировала и сама Собчак, заявившая, что опубликует все 15 часов интервью, когда певица будет «получать народного артиста».

«Я, кстати, всегда пожалуйста — зови, и да, я тоже считаю, что разговор получился. Все 15 часов бережно храню, когда будешь получать народного артиста — опубликую все 15 часов, иначе уморим зрителя. Спасибо за интересную встречу!» — написала она.

Отметим, что в ходе интервью Бузова среди прочего поделилась откровениями о своей личной жизни. Артистка, в частности, рассказала, что может многого требовать от своего бывшего супруга — полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова , пишет «Советский спорт».

«Я его простила давно, не держу ни зла, ни обиды. Мне столько говорили: да ты можешь у него дом отсудить. Но я все отдала. У нас был брачный контракт, по которому я ни на что не могла претендовать. Но у меня есть еще год, в течение которого я могу многого требовать. Может, ему жизнь испортить сейчас?» — сказала Бузова.

Кроме того, она поведала, сколько мужчин побывало у нее в спальне после развода.