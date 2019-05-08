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Исаева эмоционально ответила на попытки «похоронить» ее вслед за Началовой 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева эмоционально отреагировала на сообщения СМИ о смерти ее однофамилицы, которые многие восприняли на ее счет.
Многие медиа 7 мая сообщили о смерти Ирины Исаевой — журналистки и бильд-редактора ряда изданий, писавших о Началовой. Было указано, что журналистка скончалась вскоре после певицы, популярность которой якобы во многом обуславливалась публикациями Исаевой. Многие в Сети решили, что речь идет о PR-директоре Началовой, которая является однофамилицей журналистки.
Анна Исаева крайне эмоционально отреагировала на подобные сообщения в своем Instagram. Она подчеркнула, что не является журналистом, а людям, воспринявшим новости как сообщения о ней, следует читать публикации дальше заголовков, так как те часто составляются с расчетом на невнимательность аудитории. "Посему поясняю: я пока с вами", — написала она.
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"Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. — Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О. Бендер. — Идиоты. Пишут, пишут — и сами не знают, что пишут". (Ильф и Петров, "12 стульев".) Если же говорить серьезно, то меня зовут АННА. И Я НЕ ЖУРНАЛИСТ. Люди, читайте хоть что — нибудь, кроме ЗАГОЛОВКОВ! Такие заголовки даются специально, чтобы привлечь читателя, особенно НЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО. посему поясняю— я пока с вами! А бильд -редактора Ирину Исаеву я почему -то не знала. Хотя знакома со многими бильдами. Светлая ей память. #будемжить #заголовки #юлякрасивая #наэтомфото #юлияначалова #аннаисаева #исаевапиарначаловой #исаева

Публикация от  Исаева Анна (@isaeva.anya)

Кроме того, пиар-директор Началовой указала, что впервые слышит о журналистке Ирине Исаевой, несмотря на то, что знакома с многими сотрудниками и бильд-редакторами изданий. В случае если сообщения о ее смерти являются правдой, Анна Исаева добавила: "Светлая ей память".
ФБА "Экономика сегодня"
Также представительница Началовой проиллюстрировала ситуацию отрывком из романа Ильфа и Петрова "12 стульев", где Остап Бендер читает отрывок из газеты о своем попадании под лошадь извозчика. Возмущенный Бендер утверждает, что, вопреки публикации, "легким испугом отделался" не он, а сам извозчик, после чего добавляет: "Идиоты. Пишут, пишут — и сами не знают, что пишут". По мнению Исаевой, данный эпизод отлично подходит к ситуации, в которой многие решили ее "похоронить" после новостей о журналистке Исаевой.
Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Смерть певицы в столь раннем возрасте стала настоящим шоком для российской сцены и миллионов поклонников. Причиной кончины Началовой стали осложнения многолетних тяжелых заболеваний, в том числе подагры, диабета и красной волчанки, с которыми организм певицы не справился.
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Шоу-бизнес , Статьи , Остап Бендер , Ирина Исаева , ФБА "Экономика сегодня"
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