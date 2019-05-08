Мерзликин прокомментировал видео с «побегом» в сторону украинской границы

Российский актер Андрей Мерзликин прокомментировал видео из своего Instagram, в котором он якобы бежит в сторону украинской границы.

Артист осудил СМИ, которые сообщили о том, что он пересек границу Украины, въезд на территорию которой ему запрещен.

«Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит!» — написал Мерзликин.

Он добавил, что видео, на котором он бежит по рапсовому полу в Молдавии в сторону украинской границы, было шуткой.