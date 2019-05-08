«Игру престолов» больше не покажут? Обвинения в расизме и сексизме

Актриса Джессика Честейн обвинила создателей сериала «Игра престолов» в том, что те, по ее мнению, недостаточно серьезно относятся к проблеме насилия. Возмущение артистки вызвала четвертая серия «Последние из Старков», в которой сильный характер Сансы Старк преподносится как результат пережитого изнасилования. В свою очередь сценаристка Ава Дюверней обратила внимание на то, что в шоу играет лишь одна темнокожая женщина.

Американская актриса Джессика Честейн раскритиковала создателей сериала «Игра престолов» за то, что они используют сексуальное насилие как инструмент «усиления» характера, передает Deadline.

«Изнасилование не является инструментом, чтобы сделать персонажа сильнее. Женщина не должна быть жертвой. Пташка всегда была Фениксом. Ее сила — исключительно ее заслуга», — написала Честейн в инстаграме, сопроводив пост фотографией героини сериала Сансы Старк (Софи Тернер), восседающей на троне.

Отмечается, что речь идет о четвертой серии заключительного сезона «Игры престолов» под названием «Последние из Старков». В одном из эпизодов Санса говорит Сандору Клигану ( Рори Макканн ), что она больше не безобидная пташка, за что благодарна одному из главных злодеев шоу Рамси Болтону ( Иван Реон ). В шестой серии пятого сезона герой берет в жены Сансу и заставляет Теона Грейджоя ( Альфи Аллен ), воспитанника Старков, наблюдать за изнасилованием героини в первую брачную ночь.

К недовольству Честейн присоединилась сценарист и продюсер Ава Дюверней. Она возмутилась тем, что в сериале играет только одна темнокожая женщина ( Натали Эммануэль ).

В 2015 году сцена жестокого изнасилования Сансы вызвала настоящую волну протестов. Одни зрители заявили, что прекращают смотреть сериал, который пропагандирует насилие и сексуальную объективацию в отношении женщин. Другие, наоборот, хвалили создателей за создание ярких женских персонажей, которые противостоят сексизму.

Тогда автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин , по книгам которого снята «Игра престолов», опубликовал на своем сайте обращение к поклонникам сериала.

«Я получаю бездну писем и комментариев о последнем эпизоде сериала. В нем не происходит ничего неожиданного», — заявил Мартин.

Писатель напомнил зрителям, что экранизация и романы с каждой новой серией связаны все меньше, о чем он не раз говорил в интервью. Он подчеркнул, что это разные жанры, у которых отличаются задачи и аудитория.

На фоне скандала исполнитель роли Рамси — британский актер Иван Реон, рассказал в интервью The Independent, как тяжело ему дались съемки изнасилования Сансы Старк.

«Это было ужасно. Ночью накануне я не мог уснуть ни на секунду, хотя обычно мне хорошо удается отстраниться от образа Рамси. И Софи Тернер, играющая Сансу, — такая прекрасная молодая девушка. На съемочной площадке присутствовало явное ощущение, что никому не хотелось бы быть там и делать что-то подобное. Но надо было отбросить все это и просто работать, и Софи хорошо справилась», — отметил Реон.

Актер также добавил, что понимает, почему люди так эмоционально отреагировали на этот эпизод, но не считает сцену изнасилования самым ужасным из всего, что творится в «Игре престолов».

В свою очередь исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер заявила, что тема сексуального насилия не должна быть табуированной в обществе.

«Чем больше мы поднимаем тему сексуального насилия, тем лучше, — отметила актриса в интервью The Times. — К черту тех, кто говорит, что мы не должны показывать это на телевидении, и к черту тех, кто призывает бойкотировать сериал из-за этого».

Ранее Джордж Мартин в своем блоге рассказал, что у «Игры престолов» могут появиться как минимум три спин-оффа. Сценарист подчеркнул, что HBO в настоящее время разрабатывает несколько шоу-продолжений.

«Что касается телевидения, не верьте всему, что читаете в интернете. У нас запланировано пять разных шоу-продолжений «Игры престолов» на HBO, и работа над тремя из них очень хорошо продвигается», — пояснил Мартин.

Писатель добавил, что съемки спин-оффа под названием «Долгая ночь», действие которого развернется за тысячи лет до событий оригинального сериала, начнутся уже в конце этого года. Два других проекта, в свою очередь, пока остаются на стадии разработки сценария.