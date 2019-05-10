Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке

По словам подруги, Кейт любит детей и, несмотря на прошлые осложнения, она готова к еще одному малышу. Напомним, во время предыдущих беременностей она страдала сильным токсикозом и была даже госпитализирована.

Издание также отмечает, что герцогиня Кембриджская намекнула о своем желании родить четвертого ребенка в разговоре с местным жителем во время визита в феврале в Северную Ирландию.

Сейчас Кейт и ее супруг, принц Уильям, воспитывают пятилетнего Джорджа, четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.