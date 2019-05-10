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Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке 

Мир24 + ещё 1 23 минуты назад
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон задумалась о рождении еще одного, четвертого ребенка. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на подругу герцогини Кембриджской, мысли о ребенке появились у нее после рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри.
По словам подруги, Кейт любит детей и, несмотря на прошлые осложнения, она готова к еще одному малышу. Напомним, во время предыдущих беременностей она страдала сильным токсикозом и была даже госпитализирована.
Издание также отмечает, что герцогиня Кембриджская намекнула о своем желании родить четвертого ребенка в разговоре с местным жителем во время визита в феврале в Северную Ирландию.
Сейчас Кейт и ее супруг, принц Уильям, воспитывают пятилетнего Джорджа, четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.
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