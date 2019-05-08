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Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Российская актриса покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока, заявив в своем инстаграме о "свинстве" со стороны режиссера-постановщика Антона Яковлева.
По ее словам, она заранее оповестила руководство театра о своем намерении покинуть труппу. Однако, по словам Самбурской, режиссер Яковлев без личного оповещения решил вывести ее из состава раньше времени, не позволив доиграть сезон.
"Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты", — написала Самбурская.
Она подчеркнула, что считает поступок Яковлева "свинством".
Ранее Самбурская заявила, что ее избивал отец.
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Шоу-бизнес , Видео , Антон Яковлев
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