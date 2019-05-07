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Алена Водонаева рассказала о проблемах со здоровьем 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Водонаева почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Сейчас она лежит дома под капельницей.
Здоровье Алены пошатнулось в результате бессонных ночей и стресса, полученного в результате пережитого шока от падения самолёта в Шереметьево.
«Я места себе не нахожу вторые сутки. Не помню, когда я вообще в последний раз так сильно нервничала», — поделилась ведущая в микроблоге.
Алёна приняла активное участие в написании петиции о запрете полетов Sukhoi Superjet 100. Фанаты обеспокоились здоровьем Водонаевой:
«Алена, как Вы? Так перенервничали из-за самолета? Вы молодец, что остались неравнодушной, но нужно подумать о себе», — посоветовали подписчики.
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Шоу-бизнес , Видео , Алена Водонаева , Аэропорт Шереметьево
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