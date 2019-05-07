Алена Водонаева рассказала о проблемах со здоровьем

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Водонаева почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Сейчас она лежит дома под капельницей.

Здоровье Алены пошатнулось в результате бессонных ночей и стресса, полученного в результате пережитого шока от падения самолёта в Шереметьево

«Я места себе не нахожу вторые сутки. Не помню, когда я вообще в последний раз так сильно нервничала», — поделилась ведущая в микроблоге.

Алёна приняла активное участие в написании петиции о запрете полетов Sukhoi Superjet 100. Фанаты обеспокоились здоровьем Водонаевой: