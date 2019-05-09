Джанабаева пригрозила устроить кутеж

Певица Альбина Джанабаева опубликовала в инстаграме селфи с короной на голове. При этом она сообщила, что собирается устроить кутеж на великосветском заграничном курорте.

«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки — я буду все это бить», — сообщила певица, процитировав персонажа знаменитой советской киноленты «Обыкновенное чудо».

Первым пост прочитал сам Меладзе и поинтересовался у супруги, какие тарелки ему готовить — суповые или десертные?

Певица попросила «пирожковые» и отметила, что прекрасно чувствует себя с короной на голове.

Сейчас, вместе с супругом Валерием Меладзе, Джанабаева находится на отдыхе в княжестве Монако. Она уже опубликовала несколько фото с элитного курорта богачей.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вышла замуж за Валерия Меладзе в 2014 году. Пара регулярно отдыхает за границей.