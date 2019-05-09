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Джанабаева пригрозила устроить кутеж 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Коронованная супруга Валерия Меладзе пообещала закатить кутёж в Монако с битьём посуды.
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Певица Альбина Джанабаева опубликовала в инстаграме селфи с короной на голове. При этом она сообщила, что собирается устроить кутеж на великосветском заграничном курорте.
«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки — я буду все это бить», — сообщила певица, процитировав персонажа знаменитой советской киноленты «Обыкновенное чудо».
Первым пост прочитал сам Меладзе и поинтересовался у супруги, какие тарелки ему готовить — суповые или десертные?
Певица попросила «пирожковые» и отметила, что прекрасно чувствует себя с короной на голове.
Сейчас, вместе с супругом Валерием Меладзе, Джанабаева находится на отдыхе в княжестве Монако. Она уже опубликовала несколько фото с элитного курорта богачей.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева вышла замуж за Валерия Меладзе в 2014 году. Пара регулярно отдыхает за границей.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Монако
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