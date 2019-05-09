Альбина Джанабаева опубликовала «королевское» фото

На последнем снимке в соцсети Instagram певица примерила корону. Ее мужу Валерию Меладзе преображение очень даже пришлось по душе.

Певица Альбина Джанабаева сейчас отдыхает вместе с супругом Валерием Меладзе в Монако . Ранее она уже порадовала поклонников совместными фото с мужем. На них певица предстала в повседневной одежде и без макияжа, чем вызвала массу комплиментов фанатов.

Спустя несколько часов в ее блоге появился еще один снимок, и на этот раз королевский. Альбина Джанабаева примерила корону и рассказала о планах на вечер, используя знаменитую фразу из фильма «Обыкновенное чудо».

«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки — я буду все это бить», — прокомментировала свои фото певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 8 Май 2019 в 7:07 PDT

Одним из первых на эту публикацию отреагировал супруг исполнительницы — Валерий Меладзе.

«Какие тарелки предпочитаете, Ваше Высочество, суповые или десертные?» — поинтересовался Меладзе.

Не один из вариантов Джанабаевой не понравился, и она попросила принести «пирожковые» тарелки.

Добавим, что среди комментариев нашлось и немало едких.

«Корона не жмет? Мозг не стянуло?» — написала одна из пользователей.

Альбину Джанабаеву такие реплики никак не задели. Певица отметила, что в короне чувствует себя прекрасно.