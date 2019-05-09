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Альбина Джанабаева опубликовала «королевское» фото 

Teleprogramma.pro + ещё 2 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
На последнем снимке в соцсети Instagram певица примерила корону. Ее мужу Валерию Меладзе преображение очень даже пришлось по душе.
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Певица Альбина Джанабаева сейчас отдыхает вместе с супругом Валерием Меладзе в Монако. Ранее она уже порадовала поклонников совместными фото с мужем. На них певица предстала в повседневной одежде и без макияжа, чем вызвала массу комплиментов фанатов.
Спустя несколько часов в ее блоге появился еще один снимок, и на этот раз королевский. Альбина Джанабаева примерила корону и рассказала о планах на вечер, используя знаменитую фразу из фильма «Обыкновенное чудо».
«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки — я буду все это бить», — прокомментировала свои фото певица.
Одним из первых на эту публикацию отреагировал супруг исполнительницы — Валерий Меладзе.
«Какие тарелки предпочитаете, Ваше Высочество, суповые или десертные?» — поинтересовался Меладзе.
Не один из вариантов Джанабаевой не понравился, и она попросила принести «пирожковые» тарелки.
Добавим, что среди комментариев нашлось и немало едких.
«Корона не жмет? Мозг не стянуло?» — написала одна из пользователей.
Альбину Джанабаеву такие реплики никак не задели. Певица отметила, что в короне чувствует себя прекрасно.
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Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Монако
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