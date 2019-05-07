Травят в психушке? Мать Бритни Спирс бьет тревогу

Мать поп-звезды Бритни Спирс обратилась за помощью к супруге губернатора штата Луизиана, в надежде найти ей хорошего адвоката. По ее словам, во время нахождения в психиатрической клинике певица получала неподобающее лечение.

Мать поп-звезды Бритни Спирс Линн сообщила, что врачи психиатрической клиники, в которой пребывала певица, назначили ей неподобающее лечение, передает TMZ. По ее утверждениям, артистку «накачивают» препаратами, которые она не хочет принимать.

Уточняется, что в связи с этим мать певицы обратилась к супруге губернатора штата Луизиана Джона Белла Эдвардса, с которой они находятся в дружеских отношениях, чтобы та помогла ей найти подходящего адвоката.

Кроме того, по данным издания, в настоящее время Линн Спирс добивается признания ее вторым опекуном Бритни. На протяжении 11 лет им оставался отец звезды Джейми — в 2008 году суд передал ему опекунство над дочерью, поскольку та испытывала сильную депрессию после расставания с бывшим возлюбленным.

В конце апреля исполнительница вышла из психиатрической клиники, где провела 30 дней. Согласно порталу, Спирс забрал оттуда ее возлюбленный Сэм Асгари. Очевидцы сообщили, что его машина проехала к дому певицы — за ней следовал другой автомобиль, в котором, предположительно, были вещи артистки.

Звезда оказалась в психиатрической лечебнице месяц назад, о чем написала на своей странице в инстаграме. Бритни призналась, что ей необходимо немного «времени наедине с собой».

Как отмечали источники из близкого окружения Спирс, причиной произошедшего стала болезнь отца, который не идет на поправку после двух перенесенных операции из-за внезапного разрыва в толстой кишке. После второй операции у него начались осложнения.

«Я даже не знаю, как начать, потому что мне очень трудно это говорить. Я не буду выступать с моим новым шоу Domination. Я готовилась к этому шоу и встрече со всеми вами в этом году, так что это решение разбивает мне сердце», — написала она.

Тем не менее Бритни Спирс подчеркнула, что «важно всегда ставить семью на первое место». Она отметила, что решение сконцентрировать свое внимание на семье приняла спустя несколько месяцев после госпитализации отца.

Ранее также сообщалось о том, что отец выступает против планов певицы снова выйти замуж. По словам источников, он не дал разрешения на свадьбу 37-летней звезды и ее 25-летнего бойфренда Сэма Асгари из Ирана.

После того как в 2007 году она пережила нервный срыв, отец Бритни Спирс оформил опекунство над ней и над ее личным состоянием. Певица попала в центр внимания из-за экстравагантного поведения и скандалов, в результате чего оказалась в клинике. Из-за этого даже такие вопросы, как выплата алиментов отцу ее сыновей, танцору Кевину Федерлайну, попадают в зону ответственности Джейми Спирса . По оценкам The New York Times, его зарплата составляет $130 тысяч в год, а состояние его дочери оценивается в $215 млн Так как звезда была признана недееспособной и лишена прав самостоятельно принимать решения такого рода, из-за ухудшения состояния отца она опасается, что «это может быть единственным шансом на то, что он будет достаточно здоров, чтобы дать свое разрешение».

Переживания Спирс, связанные с этой ситуацией, также усугубляет поведение ее бывшего супруга. В 2018 году Федерлайн добился увеличения алиментов, которые суд обязал певицу выплачивать бывшему мужу, на несколько тысяч долларов.

Среди прочего, он доказывал в суде, что не может больше зарабатывать своей основной профессией, в отличие от Спирс. Он настаивал, что ему не хватает суммы, которую уже выплачивает бывшая супруга, так как помимо их сыновей ему нужно воспитывать еще несколько детей от других женщин.

После того, как ее признали недееспособной из-за нервного срыва и лишили как права распоряжаться собственными финансами, так и опеки над сыновьями Джейденом и Шоном, суд также обязал звезду выплачивать бывшему мужу по $20 тысяч в месяц. В августе ей пришлось дополнительно выплатить Федерлайну $110 тыс.

Незадолго то этого, во время выступления в Брайтоне в том же месяце, поклонники заподозрили ухудшение состояния Спирс. Многих встревожило то, что после приветствия певица сделала длинную паузу и спросила музыкантов, в каком городе она выступает. Только после подсказки она громко назвала Брайтон со сцены. Волнения среди слушателей усилились, когда аналогичная ситуация произошла и на концерте Бритни в Блэкпуле. Пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи, на которых она путает название города, обращаясь к слушателям.