Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками

Ирина Титова, солистка нового состава группы «Серебро» опубликовала в соцсетях ролик, на котором показывает подписчикам несколько акробатических элементов в Турции. По словам девушки, там она была на гастролях.
— Я всегда радуюсь как ребенок, когда мне удается вспомнить свое спортивное прошлое. Я рада, что с малых лет я усердно занималась спортом. И смогла стать мастером спорта по прыжкам в воду, — сообщила Ирина.
Титова призналась, что ей приходилось очень много работать:
— У меня был жесткий режим, серьезные и сложные тренировки, изматывающие соревнования. Но именно благодаря спорту я стала тем, кем являюсь сейчас. Именно тогда у меня выработался характер. Несмотря на плохое самочувствие, мои ноги всегда сами шли на тренировку, — сообщила певица в Instagram, признавшись, что именно благодаря характеру она смогла выступать с ангиной.