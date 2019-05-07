Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками

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Солистка группы «Серебро» похвасталась подписчикам видео с прыжками в Турции 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Ирина Титова, солистка нового состава группы «Серебро» опубликовала в соцсетях ролик, на котором показывает подписчикам несколько акробатических элементов в Турции. По словам девушки, там она была на гастролях.
— Я всегда радуюсь как ребенок, когда мне удается вспомнить свое спортивное прошлое. Я рада, что с малых лет я усердно занималась спортом. И смогла стать мастером спорта по прыжкам в воду, — сообщила Ирина.
Титова призналась, что ей приходилось очень много работать:
— У меня был жесткий режим, серьезные и сложные тренировки, изматывающие соревнования. Но именно благодаря спорту я стала тем, кем являюсь сейчас. Именно тогда у меня выработался характер. Несмотря на плохое самочувствие, мои ноги всегда сами шли на тренировку, — сообщила певица в Instagram, признавшись, что именно благодаря характеру она смогла выступать с ангиной.
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Шоу-бизнес , Видео , Ирина Титова , Турция
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