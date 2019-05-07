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Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Названы регионы, подозрительно активно голосовавшие за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале «Голос. Дети». По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Аномальное голосование за дочь Алсу и победительницу вокального шоу «Голос. Дети» Микеллу Абрамову велось как минимум из пяти регионов, передает «Лента.Ру» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности. По данным издания, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
В пресс-службе компании-партнера Интерпола, которая в настоящее время занимается проверкой итогов голосования, на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать промежуточные результаты расследования отказались, однако отметили, что «будут держать в курсе».
Первый канал также отказался комментировать опубликованные во вторник данные об аномально голосовавших за дочь Алсу в финале «Голоса» российских регионах.
«Эксперты проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками», — говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте канала в конце апреля.
Будет проведена проверка всех журналов событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным.
«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. — рассказал представитель компании. — Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтобы обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований».
Скандал на проекте «Голос. Дети» произошел после того, как победительницей конкурса стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. 11-летняя вокалистка одержала победу с 56,5% зрительских голосов, обогнав финалистов Ержана Максима и Валерия Кузакова. Из-за огромного разрыва между голосами участников интернет-пользователи заявили о возможной подтасовке результатов.
Тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что телеканал не имеет права воздействовать на результаты голосования, однако займется их проверкой.
«Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить», — сказал он.
В частности, результаты шестого сезона проекта вызвали недоумение у многих звезд шоу-бизнеса, включая наставников конкурса Светлану Лободу и Валерия Меладзе.
На следующее утро после оглашения итогов наставник Ержана Максима Меладзе опубликовал в инстаграме видео, в котором выразил надежду на проверку голосования.
«Привет, друзья. Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело пересматривать результаты, но я, все-таки, надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобы развеять сомнения или пересмотреть итог», — сказал артист.
Ранее Микелла Абрамова дала интервью сайту kp.ru, в котором поделилась впечатлениями от выступления в прямом эфире. По ее словам, это был ее первый песенный конкурс, поскольку ранее она выступала на концертах с мамой.
«Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции, — посетовала Абрамова. — К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах».
Что касается планов на будущее, 11-летняя вокалистка призналась, что собирается записать несколько собственных песен и продолжить музыкальную карьеру.
Несмотря на скандальную ситуацию вокруг шоу, серебряный призер шоу Ержан Максим рассказал, что поддерживает общение с Микеллой. По словам мальчика, ее победа не повлияла на их дружеские отношения. Саму Алсу мальчик назвал «скромной женщиной», отметив, что звезда была приветлива со всеми родителями и общалась с ними на равных.
Также юный певец заявил, что обрадовался второму месту.
«Хорошо, что я не выиграл. Если бы я выиграл, то меня поздравили бы и забыли. Люди поддержали меня, многие узнали обо мне. Многие певцы меня поздравляли», — сказал Ержан в интервью YouTube-каналу TalkLike.
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Шоу-бизнес , Статьи , Валерий Меладзе , Светлана Лобода , Константин Эрнст , Интерпол , Газета.Ru , Lenta.ru , Москва , Московская область
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