Виновата русская невеста? Джонни Деппа вышвырнули из «Фантастических тварей»

Скандальный голливудский актер Джонни Депп может лишиться роли в третьем фильме франшизы «Фантастические твари», премьера которого назначена на ноябрь 2021 года, — контракт с ним все еще не подписан. По информации СМИ, некоторые руководители студии Warner Bros. выступают против участия Деппа в работе над фильмом из-за его плохой репутации.

Премьера третьей части франшизы «Фантастические твари», действия которой происходят во вселенной Гарри Поттера , уже назначена на ноябрь 2021 года. Вместе с тем, поклонники голливудского актера Джони Деппа бьют тревогу, поскольку в настоящий момент его возвращение в волшебный мир находится под вопросом.

Источник, близкий к актеру сообщил изданию The Blast, что студия Warner Bros. пока не заключила со звездой контракт на третий фильм.

Инсайдер не уточнил причину задержки переговоров, но существует мнение, что некоторые руководители студии выступают против участия 55-летнего актера в работе над лентой из-за большого количества скандалов, в которых он замешан.

В частности, отрицательную роль сыграли громкие судебные разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии, и с менеджерами, которых уже сам Депп обвинил в растрате своих гонораров.

В конце апреля портал Daily Mail сообщил о том, что Депп намерен жениться на двадцатилетней танцовщице из России Полине Глен. По некоторой информации, пара познакомилась на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в 2018 году.

В начале этого года СМИ опубликовали фотографии звезды «Пиратов Карибского моря», на которых он целуется с неизвестной девушкой в гостинице Белграда. Отмечалось также, что она же была вместе с артистом во время его визита в Москву в качестве гитариста группы The Hollywood Vampires.

Известно, что в настоящее время избранница Деппа живет вместе с ним в его доме на Сансет-бульваре. Как сообщил знакомый с ситуацией инсайдер, Полину часто приглашали на мероприятия, которые посещали звезды первой величины из-за того, что она — «танцовщица и сексуальная девушка».

«Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кто он такой, до того, как он подошел и представился», — сообщил источник.

По словам анонимного комментатора, актер заинтересовался молодой россиянкой, поскольку она не узнала в нем мировую знаменитость.

«Он переживает судебную тяжбу со своей бывшей женой, а тут появляется красивая русская танцовщица, которая ничего от него не хочет, — рассказал информатор, — Когда она узнала кто он, она была счастлива».

Согласно собеседнику портала, новая муза Деппа — «по-настоящему милая и заботливая» женщина и не собирается отказываться от развития в карьере только из-за того, что встретила голливудскую звезду.

«Она очень сдержанная. Она ездит в танцевальную студию от него, а потом приезжает домой. Я не думаю, что кто-то знает о том, что она там живет», — добавил инсайдер.

Вместе с тем, в инстаграме россиянки нет никаких намеков на отношения с актером, однако подписчики уже вовсю поздравляют ее с предстоящей свадьбой. Стоит отметить, что некоторые англоязычные поклонники актера писали девушке менее лестные комментарии:

«Пожалуйста, не обижай Джонни», «Таких пруд пруди», «Старик с ума сошел», «Это ненадолго».

Отмечается, что с момента нашумевшего расставания с Херд у Деппа не было официальных отношений.

Актриса подала на развод в мае 2016 года, обвинив Деппа в рукоприкладстве и унижениях. Все формальные вопросы бывших супругов были решены только в январе 2017 года, тогда молодая актриса обогатилась на $7 млн, а Деппа стала преследовать репутация домашнего насильника, сделавшая его персоной нон-грата в Голливуде.

Позже в одном из интервью актер признавался, что его близкие не одобряли брак с Херд, настаивая, как минимум, подписать брачный контракт, но ни одним из этих советов он не воспользовался. В настоящий момент состояние актера оценивают примерно в $200 млн Помимо борьбы в суде со своими бывшими менеджерами, которых Депп обвиняет их в растрате, он подал ответный иск за клевету на Херд. Актер пытается доказать, что не он избивал ее, а, напротив — она. В случае успеха, суд постановит Херд выплату в сумме $50 млн