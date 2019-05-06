Порча и козни из США? Близкие раскрыли Малахову тайну смерти Цывиной

Главной темой очередного выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» стала тайна смерти вдовы Евгения Евстигнеева — знаменитой актрисы сериалов Ирины Цывиной, ушедшей из жизни 18 апреля в возрасте 55 лет. Одним из гостей передачи был сын умершей артистки Евгений. Сразу же после появления в студии ему пришлось ответить на обвинения близкой подруги Цывиной Ксении Хаировой, которая ранее заявила, что незадолго до кончины женщины ее соседка якобы слышала «дикий грохот и громкие крики» из квартиры звезды, а после этого «Женя нашел ее мертвой».

«У меня мама действительно кричала, потому что мы с ней жили в соседних комнатах и она меня [громко] звала, чтобы я ей чай принес, — парировал он. — Возможно, она могла кричать, возможно, просила о помощи, потому что лежала где-то… Я же там не был, как я могу сказать. Злые языки наговаривают много, это не значит, что нужно всех слушать».

Рассказал Евгений и о том, как обнаружил труп матери:

«В тот вечер я пришел с товарищем, который сейчас идет понятым по делу. Мы поехали на подработку. У меня есть записи с камер — как я заходил на работу, как я выходил с работы, как я заходил в подъезд, когда поступил звонок в «скорую». У меня все доказательства моей правоты есть. То, что говорят эти люди паршивые, это, конечно, ни в сказке сказать, ни пером описать».

Следом он высказался по поводу внешнего вида умершей матери — уже после смерти на ее лице якобы были обнаружены множественные синяки.

«А кто видел [синяки], мне интересно? Я лично не видел. Я ее раза четыре в лоб поцеловал и ничего не видел. Тем более у нее была пластическая хирургия — у нее, мне сказали, прошу прощения, лицо поползло. И пришлось доплачивать, чтобы хороший хирург приехал и все это выправил», — пояснил сын.

Вместе с тем он заявил, что Денис Сердюков , которого называют последним возлюбленным Цывиной, якобы ее избивал: «У меня мама пыталась детей лишний раз не травмировать. Но я знаю другие подробности — что были избиения какие-то, мне мама рассказывала. Да и Денис Сердюков ее бил…»

В то же время Евгений отказался отвечать на вопрос присутствовавшего в студии криминалиста о том, где именно он нашел тело звездной матери. Спрашивая об этом сына Цывиной, специалист заявил, что тот якобы в разное время давал на сей счет отличные друг от друга показания.

«Зачем я должен говорить это кому-то — кроме следователя? Это мое личное дело, где она была. Я на связи со следователем, справедливость наступит, — возмутился Евгений. — У нас были шикарные отношения, я мать любил больше Бога, больше всего. Я в ней души не чаял».

Немногим позднее, к слову, все тот же криминалист поделился информацией, что труп скончавшейся артистки в настоящее время якобы изучают в специальном «криминальном» морге.

Подруга Цывиной Татьяна Ткаченко , в свою очередь, и вовсе по-настоящему разозлила сына актрисы, заявив, что усопшая в свое время не пожалела денег, чтобы Евгения забрали в армию. Подобное высказывание настолько вывело мужчину из себя, что он начал орать на Татьяну, назвав ее «никем» и «проходимкой».

Ткаченко это, впрочем, не остановило — следом она поведала подробности первой встречи с сыном артистки после ее ухода, а также отметила, что окончательное заключение относительно причины смерти всем еще только предстоит услышать.

«Я вчера была в морге лично, разговаривала, спрашивала. Пока есть только предварительное заключение (речь про проблемы с сердцем — «Газета.Ru»). Я спросила о причине смерти, но мне сказали, что результаты вскрытия даже сыну не дадут. Их дадут только следователю.

У них возникли вопросы, почему у нее были мокрые волосы, почему она была в нижнем белье. Когда я оказалась после смерти в квартире, Евгений был потерян и был в шоке от всего этого», — сказала Татьяна, после чего вновь вступила с Евгением в спор, касающийся следов крови в квартире, где умерла Цывина.

В ходе передачи зрителям также показали отрывок из переписки актрисы с Александрой Клименко, которую редакторы передачи назвали женщиной, «считающей Цывину второй матерью». Из сообщения, отправленного артисткой девушке, следовало, что звезда российского шоу-бизнеса незадолго до смерти опасалась некого «жестокого человека».

«И это он сказал, что его не было дома. А на самом деле он был дома. Просто я легла в постель и спала, засунув беруши в уши, чтоб меня никто не трогал. Была ночь, поэтому я не стала тебе звонить. Тем более он читает всю нашу переписку, и я не хотела бы, чтобы он читал. Ты же знаешь, какой он жестокий человек, как он обращался с тобой. Человек настроения. Ты прочитай, и я сотру нашу переписку, чтобы он потом не упрекал. В принципе — он нормально относится к тому, что ты придешь 19-го, и все будет хорошо. В смысле — 20-го», — гласил текст сообщения.

Сама Клименко немногим позднее заявила, что Евгений якобы неоднократно крал у матери деньги, а также избивал ее.

При этом подруга Цывиной (как и многие другие близкие актрисы, пришедшие в студию) встала на защиту сына артистки, подчеркнув, что в последнее время вокруг женщины возникли «мошенники».

«В последнее время ее стали окружать какие-то все новые и новые люди. Такое ощущение, что ее окружили какие-то мошенники. Я ей звонила, она трубку не брала», — ужаснулась подруга.

Подобное высказывание тут же поддержал и сам Евгений: «Да, эти коршуны налетели, стервятники, начала жрать по частям».

Гости студии так и не смогли прийти к единому мнению относительно физических причин смерти Цывиной, однако высказали предположение, относящееся к мистике. В итоге участники передачи пришли к соглашению, что на актрису навели порчу, и даже связали ее с бывшим мужем покойной, который якобы «выкрал дочь» у артисткии сейчас проживает в США.

Цывина познакомилась с Евгением Евстигнеевым, будучи студенткой Школы-студии МХАТ. На втором курсе Евстигнеев назначил ее на главную роль в своем спектакле «Женитьба Белугина». Позже актрису задействовали в постановках «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Круглый стол под абажуром», «Колея», «Мнимый больной», «Вишневый сад», «Вид на море со шкафа» и многих других.

Леонидом Ярмольником, Георгием Бурковым и Кинодебют Цывиной состоялся в 1988 году — она снялась в комедии Сергея Никоненко «Елки-палки» вместе с уже знакомым ей Евстигнеевым, Леонидом Куравлевым Галиной Польских . Первым мужем актрисы стал администратор МХАТа — она признавалась, что этот брак был фиктивным, поскольку в то время ей была нужна московская прописка. Со своим вторым мужем, Евгением Евстигнеевым, Цывина прожила шесть лет вплоть до его смерти в 1992 году. Пара жила в любви, несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, однако поначалу они все же скрывали свои отношения от общественности.

Совместных детей супруги не завели. После смерти Евстигнеева она дважды вышла замуж. В браке с продюсером Георгием Пусепом родилась дочь Зина и сын Евгений, который был назван в честь Евстигнеева.