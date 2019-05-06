Вышла из комы: солистка «Фристайла» открыла глаза, но не говорит

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил о выходе из восьмимесячной комы солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Согласно записи в его инстаграме, артистка открыла глаза, но все еще находится в крайне тяжелом состоянии.

Певец и музыкальный продюсер Андрей Разин, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май», рассказал о состоянии лидера коллектива «Фристайл» Нины Кирсо. Артист опубликовал в инстаграме совместную фотографию с певицей и объявил, что она впервые открыла глаза после продолжительной комы.

«Лидер группы «Фристайл» Нина Кирсо после восьмимесячной комы открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым. На фото Нина и я», — написал Разин под совместным снимком со своей давней подругой.

В начале июня 2018 года у Кирсо случился инсульт — артистка была найдена у себя дома в Полтаве без сознания. На следующий день после случившегося врачи прооперировали певицу, однако это не вывело ее из состояния комы.

Супруг Кирсо, руководитель и композитор «Фристайла» Анатолий Розанов, в это время находился на гастролях, передает сайт kp.ua со ссылкой на музыканта Сергея Кузнецова . Сын артистки также был в отъезде, оставив мать дома одну — из-за этого было потеряно время для оказания первой помощи при инсульте.

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание», — рассказал Кузнецов.

Первым об ухудшении состояния Кирсо сообщил Разин, отметив, что ради подруги готов отменить свой юбилейный концерт в сентябре.

«Нина в коме. 2 июня Нина перенесла сложнейшую операцию. Группа «Ласковый май» молится за ее здоровье. Все молимся за здоровье Нины, ей сделали сложнейшую операцию. Надеемся на чудо. У нас с Ниной должен был состояться концерт, посвященный моему юбилею, 15 сентября 2018 года. Нина всегда выступала на моих юбилеях. Думаю, если что с ней случится, то я отменю концерт», — писал продюсер в инстаграме.

Позднее Разин через свою страницу в соцсети обратился к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Музыкант отметил, что не может приехать в Украину из-за напряженной политической обстановки, поэтому вынужден поддерживать подругу на расстоянии.

«Обращаемся к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти жизнь 55-летней солистке группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая находится в коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве. К сожалению, мы не можем к ней приехать из-за политических разногласий.

Поэтому просим вас сделать все возможное для ее выздоровления. Нина очень талантливый человек и, если с ней что-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины. Уважаемая Ульяна, спасите Нину», — попросил Разин.

Позже музыканты «Фристайла» записали несколько песен всесоюзного масштаба, которые уверенно лидируют в сборниках хитов 90-х — «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица», «Целуй меня горячей» и «Цветет калина».

Казаченко же начал сольную деятельность, и в 1993 году записал дебютный альбом. В отличие от своих бывших коллег по группе, живущих в Украине, музыкант получил российское гражданство. Он продолжает вести светскую жизнь, давать концерты по стране и участвовать в различных шоу. В частности, он был одним из участников второго и четвертого сезонов проекта «Один в один!». В 2011 году Казаченко присвоили звание заслуженного артиста России.

В последние годы группа «Фристайл» нечасто появляется в России, гастролируя преимущественно на территории Украины и Белоруссии. Часть своих хитов ансамбль перевел на украинский язык. Несколько лет назад участники коллектива открыли в Украине собственную студию звукозаписи.