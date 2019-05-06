Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апина стала очевидцем авиакатастрофы в Шереметьево 

WomanHit.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: @neapina
Сегодня звезда отечественной поп-сцены Алена Апина опубликовала на личной странице «Инстаграма» шокирующие кадры катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
«Перед вылетом в Прагу! Вот такой вид из окна накопителя» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она один из роликов с места происшествия.
«Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолетной жизни— я впервые так близко», — резюмировала исполнительница.
Напомним, что вечером минувшего воскресенья лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» через 28 минут после взлета. Воздушное судно удалось посадить со второй попытки — причиной этого стали сложные метеоусловия.
В момент жесткой посадки у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на его хвостовую часть. Согласно последним данным, на борту находились 78 человек, включая членов экипажа, 41 из которых погибли.
WomanHit.ru: последние новости
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Солистка «Фристайл» Нина Кирсо вышла из восьмимесячной комы Дочь Алсу собирается пойти по стопам матери
Комментарии2
Шоу-бизнес , Катастрофы , Пожары , Происшествия , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грубое нарушение»: новый поворот в истории с SSJ11
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево247
Путину доложили о трагедии в Шереметьево42
Мэр «секретного» города рассказал о ЧП в Шереметьево21
«Бог им судья»: спасавших ручную кладь в SSJ оправдали175
Видео
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение