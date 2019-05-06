Апина стала очевидцем авиакатастрофы в Шереметьево

Сегодня звезда отечественной поп-сцены Алена Апина опубликовала на личной странице «Инстаграма» шокирующие кадры катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево

«Перед вылетом в Прагу! Вот такой вид из окна накопителя» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она один из роликов с места происшествия.

«Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолетной жизни— я впервые так близко», — резюмировала исполнительница.

Напомним, что вечером минувшего воскресенья лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» через 28 минут после взлета. Воздушное судно удалось посадить со второй попытки — причиной этого стали сложные метеоусловия.

В момент жесткой посадки у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, затем огонь перекинулся на его хвостовую часть. Согласно последним данным, на борту находились 78 человек, включая членов экипажа, 41 из которых погибли.