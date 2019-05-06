Опубликованы архивные кадры Пугачевой

«Пламя творчества»: в Сети появились архивные танцы Пугачёвой

В Сети появилось архивное видео народной артистки СССР Аллы Пугачёвой , на котором певица преподаёт школьникам хореографию. Запись в Instagram опубликовал выпускник «Фабрики звёзд» Михаил Гребенщиков

Видеозапись сделана в стенах школы для одарённых детей «Рецитал», которая функционировала под руководством Пугачёврй с 2014 по 2018 год. На архивных кадрах примадонна российской эстрады предстала в традиционном коротком платье без макияжа. Артистка демонстрирует детям па для подтанцовки. В середине видео в кадре появляется Гребенщиков с широко открытыми глазами.

«Здоровья вам! Ваше пламя творчества всегда в моем сердце, творите вечно!» — подписал Гребенщиков видео, приурочив публикацию к прошедшему дню рождения певицы (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Михаил Гребенщиков ранее являлся преподавателем школы «Рецитал», но был уволен Пугачёвой за неадекватное поведение. По данным СМИ, музыкант неоднократно появлялся на рабочем месте «навеселе», грубо общался с родителями учеников, непредсказуемо себя вёл на занятиях. Коллегам по цеху хорошо известна зависимость Гребенщкиова от алкоголя. По словам Даны Борисовой, музыкант обращался к ней с просьбой избавить его от пагубной привычки. Однако после того как бывшая ведущая телепередачи «Армейский магазин» начала предпринимать конкретные меры, Гребенщиков перестал выходить на связь.