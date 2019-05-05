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Ержана Максима позвали в Лондон 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим может отправиться в Лондон, он приглашен в британское телешоу «Х-Фактор».
Об этом мать мальчика Гульнара Алибек рассказала в интервью каналу TalkLike на YouTube.
Финалист «Голос. Дети» рассказал, как общается с дочкой Алсу
Она пояснила, что предложение поступило не от организаторов, а от частного лица, который выразил готовность помочь мальчику с участием в конкурсе. Сейчас семья обдумывает это предложение.
«Нам сейчас нужно догонять по урокам, теперь Ержану нужно учить английский язык. Такие планы», — сказала она.
По словам матери Ержана, талант мальчика в семье заметили, еще когда ему было три года, а потом все советовали уделить этому должное внимание, чтобы развить способности ребенка.
«Сейчас главная цель — отдать Ержана в музыкальную школу и усовершенствовать его музыкальное образование», — поделилась Алибек.
В июне Ержан Максим приедет в Россию на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву.
«Арман Давлетьяров связался со мной. До этого я хотела с ним связаться, ведь мы казахи. Сказал, что находится в Америке, но смотрит и наблюдает за нами. Пригласил на премию МУЗ-ТВ, сказал, что Ержан достойный кандидат», — рассказала женщина.
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