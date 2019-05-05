Ержана Максима позвали в Лондон

Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим может отправиться в Лондон, он приглашен в британское телешоу «Х-Фактор».

Об этом мать мальчика Гульнара Алибек рассказала в интервью каналу TalkLike на YouTube

Она пояснила, что предложение поступило не от организаторов, а от частного лица, который выразил готовность помочь мальчику с участием в конкурсе. Сейчас семья обдумывает это предложение.

«Нам сейчас нужно догонять по урокам, теперь Ержану нужно учить английский язык. Такие планы», — сказала она.

По словам матери Ержана, талант мальчика в семье заметили, еще когда ему было три года, а потом все советовали уделить этому должное внимание, чтобы развить способности ребенка.

«Сейчас главная цель — отдать Ержана в музыкальную школу и усовершенствовать его музыкальное образование», — поделилась Алибек.

В июне Ержан Максим приедет в Россию на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву.