Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы

«Я к этому не привыкла»: СМИ обнародовали интервью с дочерью Алсу после победы на «Голосе»

Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова сразу после победы девочки в шоу«Голос. Дети-6» дали интервью «КП».

Микелла рассказала, что в шоке от свалившейся на нее победы и благодарна друзьям, которые появились у нее на проекте, Светлане Лободе и всем остальным наставникам.

Она также отметила, что выступать в прямом эфире гораздо сложнее, тем более с учетом того, что это ее первый вокальный конкурс.

«Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», — сказала она.

Касаясь планов на будущее, юная певица сообщила, что собирается записать несколько своих песен и продолжить карьеру. Она рассказала что свободного времени у нее практически нет. Она занимается танцами, изучает китайский язык, иврит.

Алсу, со своей стороны, рассказала, что в семье всегда знали, что жизнь Микеллы будет связана со сценой.