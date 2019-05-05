Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы

Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова сразу после победы девочки в шоу«Голос. Дети-6» дали интервью «КП».
Микелла рассказала, что в шоке от свалившейся на нее победы и благодарна друзьям, которые появились у нее на проекте, Светлане Лободе и всем остальным наставникам.
Она также отметила, что выступать в прямом эфире гораздо сложнее, тем более с учетом того, что это ее первый вокальный конкурс.
«Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», — сказала она.
Касаясь планов на будущее, юная певица сообщила, что собирается записать несколько своих песен и продолжить карьеру. Она рассказала что свободного времени у нее практически нет. Она занимается танцами, изучает китайский язык, иврит.
Алсу, со своей стороны, рассказала, что в семье всегда знали, что жизнь Микеллы будет связана со сценой.
«Микелла сама пишет песни и музыку. Весьма неплохие, я бы даже сказала хорошие. Не просто для своего возраста, а вообще», — поделилась она.