«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филипп Киркоров хочет взять на «Евровидение» Ольгу Бузову в качестве талисмана 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров остался под впечатлением от танца Ольга Бузовой под свой новый хит «Стеснение пропало». В Instagram он выложил видеозапись, перепостив ее со странички своей подруги. На кадрах можно увидеть, как популярная телеведущая пляшет под его новую песню, а затем направляется в море.
«Моя девочка зажигает, и опять без меня… Ну не только стеснение пропало, но и совесть. Сейчас поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на землю обетованную, как талисман успеха и удачи», — заявил популярный исполнитель.
Отметим, что совсем недавно Филипп Киркоров в эфире радиостанции «Русское радио» представил свой новый хит. В гостях у Аллы Довлатовой он попросил, чтобы его композиция прозвучала дважды. Ведущая не смогла отказать поп-королю, хотя на радиостанциях не принято включать часто одну и ту же песню.
Добавим, что свой день рождения Филипп Киркоров в компании близких людей отпраздновал в Эмиратах. Сейчас он полетел в Израиль. Совсем скоро здесь состоится финал европейского музыкального конкурса «Евровидение». Одним из главных фаворитов считается российский исполнитель Сергей Лазарев. Киркоров лично для него написал композицию в соавторстве с греческим автором, которая, как он считает, должна произвести фурор в Европе.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я так не пела в ее возрасте»: Алсу перед финалом «Голоса» не сомневалась, что ее дочь станет звездой Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Комментарии34
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему629
«Беглого» генпрокурора Украины заметили в Риме7
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы190
Крутой поворот: американцы признали российский Крым867
«Безумные планы» России в Арктике подняли на смех58
Видео
Отказать во въезде: в США готовы «задушить» Россию
США В мире
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы
Шоу-бизнес
«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?
Шоу-бизнес
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему
Политика В мире
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Лидер радикалов Украины готовит «ультиматум» Зеленскому
В мире Конфликты
Машкова заявила о вмешательстве отца в ее личную жизнь
Шоу-бизнес
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение