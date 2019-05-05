«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?

Филипп Киркоров хочет взять на «Евровидение» Ольгу Бузову в качестве талисмана

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров остался под впечатлением от танца Ольга Бузовой под свой новый хит «Стеснение пропало». В Instagram он выложил видеозапись, перепостив ее со странички своей подруги. На кадрах можно увидеть, как популярная телеведущая пляшет под его новую песню, а затем направляется в море.

«Моя девочка зажигает, и опять без меня… Ну не только стеснение пропало, но и совесть. Сейчас поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на землю обетованную, как талисман успеха и удачи», — заявил популярный исполнитель.

Отметим, что совсем недавно Филипп Киркоров в эфире радиостанции «Русское радио» представил свой новый хит. В гостях у Аллы Довлатовой он попросил, чтобы его композиция прозвучала дважды. Ведущая не смогла отказать поп-королю, хотя на радиостанциях не принято включать часто одну и ту же песню.