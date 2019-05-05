Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы

Актриса Мария Машкова в соцсетях рассказала, как однажды отец, популярный актер и режиссер Владимир Машков , вмешался в ее личную жизнь. При этом он нецензурно выругался. Это слово она привела на своей страничке в соцсетях.

Машкова отметила, что детям и бабушкам лучше дальше не читать этот пост. Однако она сказала, что без этого слова никуда. По словам девушки, отец звонит ей редко, но всегда делает это в экстремальных обстоятельствах. Однажды раздался от него звонок. Она в тот день рыдала и каталась по полу.

«По первым двум моим всхлипам стало понятно, что мой первый муж как бы это сформулировать… Нахулиганил что ли… Прозаично… Папа тут же сказал: «Маш! Бери шубу и уходи!» (Это был первый и последний раз, когда он прокомментировал мою личную жизнь). Я, продолжая захлебываться слезами, ответила: «Шуба? Какая шуба? Нету у меня шубы!» Папа: «У тебя нет шубы? Тогда у… (нецензурное слово)», — рассказала актриса. В хештегах она написала: «Послушная дочь конструктивного отца», намекая, что прислушалась к его совету.

Напомним, что Мария Машкова с 2005 по 2009 год была замужем за актером театра и кино Артемом Семакиным. Сейчас она замужем за Александром Слободяником-младшим. Это бизнесмен и музыкант, владелец сети музыкальных магазинов. От этого брака у Марии Машковой двое дочерей — Стефания и Александра.