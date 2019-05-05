Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа

Де Ниро посетил премьеру фильма Дэнни Бойла «Вчера». Сюжет посвящен истории музыканта-неудачника, живущего в мире, где никто не помнит о существовании группы The Beatles. По словам актера, он был бы рад, если бы такое случилось с американским лидером в реальной жизни. Де Ниро предложил создателям кинокартины воплотить эту идею в новом фильме.

Артист неоднократно критиковал президента США. В декабре 2018 года он заявил, что воспринимает действия Трампа на посту американского президента как «ночной кошмар, который невозможно забыть». По словам Де Ниро, он выступает против главы США, так как знает, что он за человек.

В июне актер обматерил американского лидера на церемонии вручения театральной премии «Тони», а ранее сравнивал избрание Трампа с терактом 11 сентября. В ответ на нецензурные ругательства Трамп назвал Де Ниро человеком с низким IQ и предположил, что в ходе съемок актер слишком часто пропускал удары в голову.