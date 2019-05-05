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Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американская певица Мадонна утверждает, что ее "наказывают за то, что ей исполнилось 60 лет". Об этом она заявила в интервью британскому Vogue.
По словам исполнительницы, люди постоянно пытались найти в ней изъян, за который ее можно было бы раскритиковать, и добавила, что в настоящее время она "борется с эйджизмом".
"Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине: за то, что я недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и за то, что я недостаточно молода", — заявила Мадонна.
Также певица напомнила, что у нее шестеро детей, и при этом она остается "творческой" и "политически активной".
Ранее сообщалось, что Мадонна увела у Шакиры молодого колумбийца.
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Шоу-бизнес , Шакира , Мадонна
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