Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма

Американская певица Мадонна утверждает, что ее "наказывают за то, что ей исполнилось 60 лет". Об этом она заявила в интервью британскому Vogue.

По словам исполнительницы, люди постоянно пытались найти в ней изъян, за который ее можно было бы раскритиковать, и добавила, что в настоящее время она "борется с эйджизмом".

"Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине: за то, что я недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и за то, что я недостаточно молода", — заявила Мадонна.

Также певица напомнила, что у нее шестеро детей, и при этом она остается "творческой" и "политически активной".