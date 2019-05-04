Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше

В Сети появились сообщения, что Собчак устроила скандал на борту летевшего из Парижа в Москву самолета из-за того, что он «слишком долго» кружил над Шереметьево, ожидая разрешения на посадку. Собчак якобы нецензурно выражалась в адрес бортпроводников. Об этом со ссылкой на информационное агентство «Версия» сообщает «URA.RU».
«Аэрофлот» опроверг информацию о том, что телеведущая и журналист Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета этой авиакомпании, пишет «URA.RU».
«Мы не подтверждаем данную информацию, — сообщил представитель перевозчика. — Ни о каких инцидентах с участием Ксении Анатольевны нам не известно», — сообщил пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.
Ранее сообщалось, что Собчак находится в испанской Марбелье, где отдыхает вместе с сыном Платоном и бывшим мужем Максимом Виторганом.