Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше

«Аэрофлот» отреагировал на сообщения СМИ об авиадебоше с участием Собчак

Сообщения ряда СМИ о якобы скандале на борту самолета с участием известной российской журналистки и телеведущей Ксении не соответствуют действительности. Об этом рассказал корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

«Мы не подтверждаем данную информацию, — сообщил представитель перевозчика. — Ни о каких инцидентах с участием Ксении Анатольевны нам не известно».

Ранее информационное агентство «Версия» сообщало о том, что Собчак устроила скандал на борту самолета «Аэрофлота», который «слишком долго» кружил на Шереметьево в ожидании разрешения на посадку. Известная телеведущая, летевшая из Парижа в Москву, якобы нецензурно выражалась в адрес бортпроводников и требовала ее немедленно высадить из самолета. Информационное сообщение сопровождалось видео, опубликованным в социальных сетях.

Между тем, по сообщениям СМИ, сама Собчак в настоящее время находится на отдыхе. Длинные майские выходные она проводит на зарубежном курорте с сыном Платоном и бывшим мужем Максимом Виторганом

По сведениям «URA.RU», последний скандал на борту самолета с участием Собчак произошел в 2016 году. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, где телеведущая должна была вести церемонию награждения одной из престижных премий. Тогда инцидент был снят очевидцами на видео и стал достоянием соцсетей и СМИ.