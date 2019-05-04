Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу

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Лена Миро обвинила Алсу в накрутке голосов и осудила Любовь Успенскую 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Певицу Алсу отстранили от озвучивания результатов голосования «Евровидения» не из мести, а из-за накрутки голосов в пользу дочери Микеллы Абрамовой. Такое мнение высказала популярный блогер Лена Миро. Она раскритиковала легенду русского шансона Любовь Успенскую за поддержку Алсу, заявив, что красивых девушек, знающих английский, в России много.
Миро считает, что никакого заговора против певицы нет и не было. По ее мнению, Алсу повела себя не этично, спровоцировав скандал вокруг популярного вокального конкурса «Голос. Дети» и испортила себе репутацию.
«Я не считаю Евровидение чем-то хорошим. На мой взгляд, важность этого конкурса в России сильно преувеличена. И симпотная татарочка Алсу, конечно, смогла бы быть закадровым голосом, вот только уместно ли это после скандала на другом конкурсе?», — заявила Миро.
Напомним, ранее певица Любовь Успенская заявила, что отстранение Алсу от «Евровидения» — чья-то месть. При этом она не стала называть конкретные имена и фамилии. Как считает Успенская, позже все равно станет известно имя человека, который принял решение отстранить Алсу от популярного конкурса, где она должна была оглашать баллы участников от России.
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Шоу-бизнес , Видео , Любовь Успенская , Лена Миро
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