Пугачёвой приснился вещий сон о судьбе финалистов «Голоса»

Юный участник шоу «Голос. Дети» Ержан Максим, проигравший в финале конкурса дочери певицы Алсу — Микелле Абрамовой, рассказал, что примадонна российской эстрады Алла Пугачёва во время встречи с финалистами шоу поделилась своим пророческим сном об их дальнейшей судьбе.

Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известная группа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Иванова певицей, — рассказал Максим в шоу TalkLike.

Кроме того, мама юного певца из Казахстана Гульмира Алибек призналась, что сильно переживала за здоровье сына, когда видела его уставшим после ежедневных репетиций. Она также отметила, что главное было понравиться зрителю и спеть песню на высшем уровне.

В конце апреля участники шестого сезона детского «Голоса» Ержан Максим, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Настя Иванова, проигравшие в финале дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой, встретились с Аллой Пугачёвой и певицей Светланой Лободой в ресторане на Рублёвском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Примадонна подарила детям памятные кулоны из золота, а также вручила денежные призы.

Телезрителей возмутила победа дочери Алсу, они заподозрили, что родители Микеллы организовали вброс голосов во время СМС-голосования.

Ранее News.ru писал о том, что Ержан Максим вступил в переписку с дочерью Алсу, которой проиграл в скандальном финале конкурса. Как рассказал 12-летний певец, результаты СМС-голосования, в честности которых усомнились пользователи Сети и многие деятелей культуры, никак не отразились на их хороших отношениях с 10-летней Микеллой.