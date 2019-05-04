Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях

Слепаков не согласился с утверждением, что он «ближайший российский аналог Зеленского». По его словам, юмористический сегмент в России гораздо больше, поэтому «нет такого человека, который один бы мог в себе воплотить все то, чем является Володя Зеленский на Украине».

В то же время российский комик подчеркнул, что рассматривает варианты уйти в политику. «Может быть, лет в пятьдесят ли шестьдесят я пойму, где могу быть полезен реально. Кто знает: может быть, я не смогу заниматься творчеством, но буду обладать большой теоретической базой и, например, смогу работать в министерстве культуры или входить в какой-нибудь совет при ком-нибудь», — сказал он.

Слепаков признался, что лично знаком с Зеленским, поскольку они оба играли в КВН, и охарактеризовал взаимоотношения с ним как «добрые и человеческие». «Он очень харизматичный, добрый, порядочный человек», — заключил шоумен.

Владимир Зеленский — политик и избранный президент Украины. Во втором туре выборов, который прошел 21 апреля, за него отдали свои голоса 73,23 процента избирателей. В прошлом Зеленский выступал в Высшей лиге КВН, снимался в кино, был ведущим и автором многочисленных телепроектов на канале «1+1». В 2015 году он сыграл главную роль в сериале «Слуга народа».