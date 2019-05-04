Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя Москву . Она потеряла слух, хотя поначалу ничто не предвещало больших проблем. Об этом Мария рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Когда лайнер уже приземлялся в столице, у нее заложило уши и начался гул. В аэропорту состояние здоровья звезды начало ухудшаться, так что Кохно еле добралась до дома. Чтобы снять боль, она выпил таблетки.

«Но ровно через час в голове произошел хлопок, и из уха потекла кровь», — призналась девушка в Сети и при этом не скрывала своего отчаяния.

Ведь ей, скрипачке, слух нужен буквально, как воздух.

«Я ничего не слышу, все звуки двоятся, но врачи все попались очень хорошие. Держите за меня кулачки».

Как отмечает издание «СтарХит», медики поставили звезде серьезный диагноз — гнойный отит и повреждение перепонки уха. Проанализировав произошедшее, Кохно нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по ее мнению, нет.

По словам Марии, выйдя из самолета, она ответила на один телефонный звонок, отказав в какой-то просьбе собеседнику. Именно после этого состояние здоровья стало резко ухудшаться. Более того, в последнее время окружающие все чаще обращают внимание участницы реалити-шоу на то, что она слишком открыта миру, обнажает душу и делится своими планами. Теперь Кохно решила, что так вести себя больше не будет.