Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Из уха потекла кровь»: экс-участница «Дома-2» о проблемах со здоровьем 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: @marynova888
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно сообщила о своих очередных злоключениях, связанных с перелетами. Она написала в своем инстаграме, что во время посадки у нее заложило уши, а потом вопреки ожиданиям становилось только хуже. Произошло это во время возвращения в Москву из Симферополя.
«Боли и прострелы были до половины головы от уха. Я пришла, выпила анальгин, но ровно через час в голове произошёл хлопок и из уха потекла кровь!» — сообщила она, отметив, что крайне расстроена таким положением дел.
«Я скрипачка и слух для меня — это главное!» — пояснила Кохно.
Она посетовала, что сейчас практически ничего не слышит, а все звуки искажаются.
«Но врачи все попались очень хорошие…держите за меня кулачки», — написала бывшая участница телепроекта, сопроводив сообщение фото в красивом интерьере.
Ранее Кохно писала о том, как была ограблена в аэропорту в Турции, когда возвращалась с отдыха.
Кохно пришла на проект в декабре 2016 года, продержавшись на нем несколько месяцев.
Комментарии14
Шоу-бизнес , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Трамп пошутил с Путиным и пожалел197
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше6
Разрушение Украины: что принесет правление Зеленского403
Еще одна катастрофа: Boeing 737 упал в реку в США1
Видео
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом
Общество
Обиженные Бузова и Слава обратились к Собчак
Шоу-бизнес
В США прогремел взрыв на химзаводе
Происшествия Пожары
Петросян высказался о своем бегстве из России
Шоу-бизнес
Самолеты в небе над Москвой попали на видео
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение