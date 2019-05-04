«Из уха потекла кровь»: экс-участница «Дома-2» о проблемах со здоровьем

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно сообщила о своих очередных злоключениях, связанных с перелетами. Она написала в своем инстаграме, что во время посадки у нее заложило уши, а потом вопреки ожиданиям становилось только хуже. Произошло это во время возвращения в Москву из Симферополя

«Боли и прострелы были до половины головы от уха. Я пришла, выпила анальгин, но ровно через час в голове произошёл хлопок и из уха потекла кровь!» — сообщила она, отметив, что крайне расстроена таким положением дел.

«Я скрипачка и слух для меня — это главное!» — пояснила Кохно.

Она посетовала, что сейчас практически ничего не слышит, а все звуки искажаются.

«Но врачи все попались очень хорошие…держите за меня кулачки», — написала бывшая участница телепроекта, сопроводив сообщение фото в красивом интерьере.

Ранее Кохно писала о том, как была ограблена в аэропорту в Турции, когда возвращалась с отдыха.

Кохно пришла на проект в декабре 2016 года, продержавшись на нем несколько месяцев.